Voltaire İletişim Ağı

Fetih Ordusu Yüksek Askeri Konseyinin fetvası

Voltaire İletişim Ağı
+

Doğu Halep’i kontrol eden Fetih Ordusu’nun Yüksek Askeri Konseyi aşağıdaki fetvayı yayınladı:

Halep’in sabırlı halkına duyurulur

Rabbimize şükürler olsun ki, desteğiyle müminlerini muzaffer kıldı ve kudretiyle İslam düşmanlarını aşağıladı. Efendimiz ve Peygamber efendimiz (s.a.v.) ailesi ve sahabeleri kıyamet gününe kadar huzur içerisinde olsunlar.

Fetih Ordusu’nun Yüksek Komutanlığı, rejim tarafından talan edilen ve kuşatılan Halep halkının sabırla katlandığı acıların büyüklüğünün tamamen bilincindedir. Diğer fraksiyonlardaki mücahitlerle istişare ettikten sonra, işbu ilanla, cephede çarpışan kardeşlerimizi desteklemek için, cihat adına 150.000 Suriye Lirası ödemesi koşuluyla, 14 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük sivillerin kontrolü altındaki bölgelerden ayrılmasına izin verdiğini duyurur.

Allah’ın izni ve yardımıyla, size büyük zafer için söz veriyoruz. Gökyüzü ve yeryüzünden daha geniş bir cennet için acele edin. Eğer bizzat yapamıyorsanız, para ödeyerek cihada katılın. Allah’a itaat edin ve cennettin kapıları size açılsın. Bu müjdeyi bütün müminlere aktarın.

Fetvaya aykırı hareket ederek para ödemeden kaçmayı deneyenler vuruldu.

İşin gerçeği, cihatçılar tarafından gıdanın altın fiyatına satıldığı böylesine uzun süren bir işgal dönemi sonrasında, çocuk ve yaşlıları kuşatmanın dışına çıkarmak için, hiçbir ailenin gerekli olan parayı bir araya getirmesi mümkün değil.

Fetih Ordusunun Yüksek Askeri Konseyine, Şeriat Mahkemesi kadısı Suudi Şey Abdullah el-Muhaysini komuta ediyor. Muhaysini birçok kez El-Kaide’ye bağlılığını dile getirdi. 28 Ekim’de yayınlanan bir röportajında, halen Suriye’de çarpışan savaşçıların bazı Suriyeli işbirlikçilerin desteklediği yabancılar olduğunu açıkladı ve Suriyelilerin cihada katılmamalarından yakındı.

Fetih Ordusu, Suriye’nin Kurtuluşu Cephesi (Fetih el-Şam) adını alan El Nusra Cephesi (yani Suriye’deki El-Kaide) çevresinde birçok silahlı grubun oluşturduğu bir koalisyondur.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Fetih Ordusu Yüksek Askeri Konseyinin fetvası”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 20 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194124.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Michael T.Flynn ve İslam
Michael T.Flynn ve İslam
yazan Thierry Meyssan
ABD Başkanının tam yetkileri
ABD Başkanının tam yetkileri
yazan Jean-Claude Paye
Trump başarılı olabilir mi?
Trump başarılı olabilir mi?
yazan Thierry Meyssan
Borçlanma Dünya ekonomisi için tehlikedir
Borçlanma Dünya ekonomisi için tehlikedir
yazan Ariel Noyola Rodríguez, Voltaire İletişim Ağı
 
Emperyal iktidarın münavebesi
Emperyal iktidarın münavebesi
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Doğu Halep'in kurtarılması hazırlığı
Doğu Halep’in kurtarılması hazırlığı
Voltaire İletişim Ağı
 
Rusya, Çin ve Suudi Arabistan, doların hegemonyasını zor duruma sokuyor
Rusya, Çin ve Suudi Arabistan, doların hegemonyasını zor duruma sokuyor
yazan Ariel Noyola Rodríguez, Voltaire İletişim Ağı
 
İki farklı dünya
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #13
İki farklı dünya
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 