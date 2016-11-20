Fetih Ordusu Yüksek Askeri Konseyinin fetvası

Doğu Halep’i kontrol eden Fetih Ordusu’nun Yüksek Askeri Konseyi aşağıdaki fetvayı yayınladı:

Halep’in sabırlı halkına duyurulur Rabbimize şükürler olsun ki, desteğiyle müminlerini muzaffer kıldı ve kudretiyle İslam düşmanlarını aşağıladı. Efendimiz ve Peygamber efendimiz (s.a.v.) ailesi ve sahabeleri kıyamet gününe kadar huzur içerisinde olsunlar. Fetih Ordusu’nun Yüksek Komutanlığı, rejim tarafından talan edilen ve kuşatılan Halep halkının sabırla katlandığı acıların büyüklüğünün tamamen bilincindedir. Diğer fraksiyonlardaki mücahitlerle istişare ettikten sonra, işbu ilanla, cephede çarpışan kardeşlerimizi desteklemek için, cihat adına 150.000 Suriye Lirası ödemesi koşuluyla, 14 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük sivillerin kontrolü altındaki bölgelerden ayrılmasına izin verdiğini duyurur. Allah’ın izni ve yardımıyla, size büyük zafer için söz veriyoruz. Gökyüzü ve yeryüzünden daha geniş bir cennet için acele edin. Eğer bizzat yapamıyorsanız, para ödeyerek cihada katılın. Allah’a itaat edin ve cennettin kapıları size açılsın. Bu müjdeyi bütün müminlere aktarın.

Fetvaya aykırı hareket ederek para ödemeden kaçmayı deneyenler vuruldu.

İşin gerçeği, cihatçılar tarafından gıdanın altın fiyatına satıldığı böylesine uzun süren bir işgal dönemi sonrasında, çocuk ve yaşlıları kuşatmanın dışına çıkarmak için, hiçbir ailenin gerekli olan parayı bir araya getirmesi mümkün değil.

Fetih Ordusunun Yüksek Askeri Konseyine, Şeriat Mahkemesi kadısı Suudi Şey Abdullah el-Muhaysini komuta ediyor. Muhaysini birçok kez El-Kaide’ye bağlılığını dile getirdi. 28 Ekim’de yayınlanan bir röportajında, halen Suriye’de çarpışan savaşçıların bazı Suriyeli işbirlikçilerin desteklediği yabancılar olduğunu açıkladı ve Suriyelilerin cihada katılmamalarından yakındı.

Fetih Ordusu, Suriye’nin Kurtuluşu Cephesi (Fetih el-Şam) adını alan El Nusra Cephesi (yani Suriye’deki El-Kaide) çevresinde birçok silahlı grubun oluşturduğu bir koalisyondur.