Voltaire İletişim Ağı

14 000 Musullu Rakka’ya çekiliyor

Voltaire İletişim Ağı
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« IŞİD’e karşı Küresel Koalisyon » güçleri Musul’a saldırırken, 14 000’den fazla kent sakini kentten kaçarak, Suriye’nin Rakka ve İdlib kentlerine yöneldiler.

Halkın cihatçıların denetimindeki bir bölgeye doğru gitmesine ilk kez tanık oluyoruz.

IŞİD bir Irak ürünüdür. « İpek Yolunun » sekteye uğratılmasının planlanması sırasında CİA Irak ve Levant’taki 50 000 cihatçıya, Nakşibendi tarikatına bağlı 80 000 savaşçının (çoğu ABD işgali öncesinde Irak Ordusu kökenli olmak üzere) ve Iraklı Sünni aşiretlere bağlı 120 000 savaşçının eklenmesi kararını vermişti [1].

« IŞİD’e karşı Küresel Koalisyonun » Musul’da ne yapmakta olduğunu hala tam olarak bilemiyoruz. Sahadaki gazeteciler sadece Koalisyon Güçlerinde görevlendirilmiş olup yaptıkları röportajlar askeri sansüre tabi olanlardır. Musul içinde hiçbir gazeteci bulunmamaktadır.

Bu harekatın görünür tek sonucu, Müslüman Kardeşler ideolojisine bağlılığını ifade eden ve Suriye’nin kuzeyini işgal eden yabancıların sayısını arttıran halkın naklidir.

Çeviri
Murat Özdemir

[1] “PKK’nin IŞİD’in saldırısı ve « Kürdistan »’ın kuruluşu hakkında ifşaatları”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 8 Temmuz 2014.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “14 000 Musullu Rakka’ya çekiliyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 20 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194126.html

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