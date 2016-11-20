Cihatçılar Doğu Halep’teki gösterileri gerçek mermi kullanarak bastırıyor

Fetih Ordusu Yüksek Askeri Konseyi, 17 ve 18 Kasım 2016 tarihlerinde Doğu Halep’te gerçekleştirilen gösterileri kanla bastırdı.

Suriyeli kent sakinleri, Yüksek Askeri Konseyin kenti terk etmelerini yasaklama kararını protesto ediyorlardı. Konsey gösteriyi gerçek mermi kullanarak bastırdı. Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, ilk gösteri sırasında : « aralarında 13 ve 15 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 17 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Teröristler, çatışmalara neden olduklarını değerlendirdikleri ona yakın erkeği bilinmeyen bir yöne götürdü. Bunlar aynı akşam kurşuna dizildiler ».

Daha şimdiden yeraltı tünelleri denetimi altına alan Yüksek Askeri Konsey, karayoluyla kimsenin giriş çıkış yapmaması için kentin girişlerine mayın döşetti.

Yüksek Askeri Konsey yabanı cihatçılardan oluşuyor ve Suudilerin komutası altında bulunuyor.