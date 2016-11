A fátua do Conselho Militar Supremo do Exército da conquista

O Conselho Militar Supremo do Exército da conquista que controla Alepo-Leste emitiu a seguinte fátua:

Declaração ao paciente povo de Alepo Louvado seja Alá, o qual, por seu apoio glorificou os seus fiéis, e o qual, pelo seu poder humilhou os inimigos do Islão. Paz ao nosso Mestre e ao nosso Profeta Maomé, à sua família e aos seus companheiros, até ao dia do julgamento final. O Alto Comando do Exército da Conquista está plenamente consciente da extensão dos sofrimentos suportados pacientemente pelo povo de Alepo, que é bombardeada e está sitiada pelo regime. Depois de ter consultado os mujahedin das outras facções, anuncia pela presente que autorizará os civis menores de 14 anos e maiores de 55 anos a deixar os sectores que controla, sob condição de aqueles que desejem sair pagarem, em nome da jiade, um montante de 150.000 libras sírias para apoiar os seus irmãos que travam o combate na linha da frente. Com a permissão e ajuda de Alá, nós vos prometemos uma grande vitória. Apressai o passo em direcção a um paraíso paraíso maior que o céu e a terra. Apoiai a jiade com dinheiro se não o podeis fazer pelo combate pessoal. Obedecei a Alá e acedei ao seu paraíso. Levai a boa-nova aos que são pacientes.

Os infractores que tentaram escapar sem pagar foram abatidos.

Na prática, nenhuma família pôde juntar a soma necessária para fazer sair as crianças e os velhos depois de um período tão longo de ocupação, durante o qual a sua alimentação lhes era vendida a preços de ouro pelos jiadistas. O Conselho Militar Supremo do Exército da Conquista é comandado pelo juiz supremo do Tribunal da Xaria, o Xeque saudita Abdullah al-Muhaysini. Este último proclamou, repetidamente, a sua vassalagem à al-Qaida. Ele declarou numa entrevista transmitida a 28 de Outubro que os combatentes presentes na Síria são estrangeiros apoiados por alguns colaboradores sírios, e ele reprovou aos Sírios a sua não participação na jiade.

O Exército da Conquista é uma coligação de vários grupos armados em torno da Frente Al-Nusra (quer dizer da al-Qaida na Síria) tornada na Frente de Libertação da Síria (Fatah al-Sham).