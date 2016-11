Jihadistas reprimem à bala as manifestações em Alepo-Leste

O Conselho Militar Supremo do Exército da Conquista reprimiu à bala as manifestações de 17 e 18 de Novembro de 2016 em Alepo-Leste.

Habitantes sírios protestavam contra a decisão do Conselho Militar Supremo de os interditar de sair da cidade. O Conselho reprimiu-os a tiro com fogo real. Segundo o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konachenkov, aquando da primeira manifestação : «17 pessoas, entre as quais dois adolescentes de 13 e 15 anos, foram mortos no local, 40 outras pessoas foram feridas. Os terroristas interpelaram e levaram, para uma direção desconhecida, uma dezena de homens que eles consideraram como responsáveis pelos motins. Nessa mesma noite eles foram fuzilados.

O Conselho Militar Supremo, que já controlava os túneis, ordenou a minagem dos acessos à cidade, impedindo, assim, qualquer pessoa de entrar e de sair por via terrestre.

O Conselho Militar Supremo é composto por jiadistas estrangeiros e está colocado sob comando saudita.