La World Policy Conference de la France à Doha

C’est avec le soutien du Maroc, du Qatar et de la Turquie que l’Institut français des relations internationales (Ifri) organise du 20 au 22 novembre à Doha (Qatar) la 9ème World Policy Conférence (Conférence sur la politique mondiale).

La séance d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, du Premier ministre qatari, cheikh Abdullah Bin Naser Bin Khalifa Al-Thani, et de l’ancien Premier ministre turc, Ahmet Davutoğlu.

De très nombreuses personnalités, principalement françaises, qataries et d’Extrême-Orient devaient participer aux débats. Les premiers orateurs ont célébré les bienfaits de l’Otan et de la mondialisation, et vivement condamné la Syrie et la Russie.

Le dimanche matin, une première table ronde s’est tenue sur l’avenir du Proche-Orient avec Riad Hidjab, président de l’opposition syrienne. une seconde table ronde, consacrée à l’éthique des relations public-privé a donné la parole au représentant du cimentier Lafarge (sponsor de l’événement) qui a tant aidé les jihadistes contre la République arabe syrienne.