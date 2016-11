Jihadistene stanser demonstrasjonene i Øst-Aleppo med skarpe skudd

Det Øverste Militære Rådet til Erobringshæren (jihadistene, overs.) har fått en blodig slutt på demonstrasjonene den 17. og 18. november 2016 i Øst-Aleppo.

Det var syriske innbyggere som protesterte mot beslutningen av Det Øverste Militære Rådet som forbød dem å forlate byen. Rådet besvarte protesten med skarpe skudd. Ifølge talspersonen for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konachenkov, ble «17 mennesker, derav to ungdommer på 13 og 15 år drept under den første demonstrasjonen, mens 40 andre ble såret. Terroristene arresterte rundt ti menn som de anså som ledere for opprøret og tok dem til et ukjent sted. Der ble de skutt den samme kvelden.»

Det Militære Rådet som allerede kontrollerer tunnelene, har strødd landminer langs utgangs-veiene til resten av byen og derigjennom forhindret enhver fra å komme inn i eller forlate byen via veier. Det Øverste Militære Rådet består av utenlandske jihadister og er plassert under Saudisk kommando.