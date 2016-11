Die Türkei stellt einen Haftbefehl gegen den Kurden Salih Muslim aus

Die Türkei hat 48 Haftbefehle gegen kurdische an den Kämpfen in Syrien beteiligte Militanten ausgestellt, unter ihnen Salih Muslim, Co-Präsident der PYD (die größte Partei der syrischen Kurden).

Salih Muslim wurde von Präsident François Hollande im Elysée-Palast am 31. Oktober 2014 empfangen. Er hatte heimlich an einem Treffen mit Recep Tayyip Erdoğan teilgenommen. In Umsetzung des Juppé-Davutoğlu Plans hatten die drei Männer vereinbart, ein Pseudo-Kurdistan in Syrien zu erstellen, die sunnitische und christliche Bevölkerung daraus zu vertreiben und die Kurden der Türkei dorthin auszutreiben. S. Muslim wäre von Frankreich und der Türkei zu seinem Präsident ernannt worden.

Damit hatte Salih Muslim aber den Kampf seines Volkes verraten, die Verpflichtungen seiner Partei und jene seines Schutzgottes, Abdullah Öcalan und die Gastfreundschaft von Syrien. Denn das historische Kurdistan ist absolut nicht in Syrien, sondern auf dem aktuellen türkischen Territorium und im Irak.

Allerdings hat die Unterdrückung, die die türkische kurdische Gemeinschaft als Ganzes getroffen hat, die Situation geändert. Salih Muslim hat sich gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der ihn fallen gelassen hat, gewendet.