شبكة فولتير

مصر تدعم جيوش كل من العراق، وليبيا، وسوريا

شبكة فولتير
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صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المقابلة التي أجرتها معه قناة (آ.تي.بي) البرتغالية في 23 نوفمبر 2016 بالقول : " ينبغي أن يكون هناك دعم دولي للجيوش الوطنية في ليبيا، والعراق، وسوريا، لضمان الأمن في بلدانها". بهذا يكون الرئيس السيسي قد حطم سرا ظل طي الكتمان حتى الآن : أرسلت مصر أسلحة لجيوش الموالية في تلك البلدان الثلاثة رغما عن التهديدات السعودية.

في 8 أكتوبر الماضي، صوتت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي يتعلق بالحرب على سوريا. فردت السعودية على الفور بقطع إمداداتها من الوقود عن مصر.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “مصر تدعم جيوش كل من العراق، وليبيا، وسوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016, www.voltairenet.org/article194194.html

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