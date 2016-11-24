Türkiye, Kürt lider Salih Müslim için tutuklama emri çıkardı

Türkiye, Suriye’deki çatışmalara karışan, aralarında PYD’nin (Suriyeli Kürtlerin başlıca partisi) eş başkanı Salih Müslim’in de yer aldığı 48 Kürt militanı için tutuklama emri çıkardı.

Salih Müslim 31 Ekim 2014’te, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen bir toplantıya gizlice katılmak üzere Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Elysée Sarayında kabul edilmişti. Juppé-Davutoğlu planının uygulanması sonucunda, üç lider Suriye’de bir sözde Kürdistan devleti kurulması, buradaki Sünni ve Hıristiyan nüfusun sürülmesi ve yerine Türkiye’deki Kürtlerin nakledilmesi konusunda mutabık kalmışlardı. Plana göre Müslim, Fransa ve Türkiye tarafından bu ülkenin Başkanı ilan edilecekti.

Salih Müslim böyle davranarak, halkının verdiği mücadeleye, partisinin ve onun vasisi Abdullah Öcalan’ın vaatlerine ve Suriye’nin konukseverliğine ihanet etmiş oldu.

Bu arada, Türkiye’deki Kürt halkının üstüne çöken baskı durumu tamamen değiştirdi. Salih Müslim onu yalnız bırakan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı konum aldı.