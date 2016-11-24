Voltaire İletişim Ağı

Türkiye, Kürt lider Salih Müslim için tutuklama emri çıkardı

Voltaire İletişim Ağı
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Türkiye, Suriye’deki çatışmalara karışan, aralarında PYD’nin (Suriyeli Kürtlerin başlıca partisi) eş başkanı Salih Müslim’in de yer aldığı 48 Kürt militanı için tutuklama emri çıkardı.

Salih Müslim 31 Ekim 2014’te, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen bir toplantıya gizlice katılmak üzere Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Elysée Sarayında kabul edilmişti. Juppé-Davutoğlu planının uygulanması sonucunda, üç lider Suriye’de bir sözde Kürdistan devleti kurulması, buradaki Sünni ve Hıristiyan nüfusun sürülmesi ve yerine Türkiye’deki Kürtlerin nakledilmesi konusunda mutabık kalmışlardı. Plana göre Müslim, Fransa ve Türkiye tarafından bu ülkenin Başkanı ilan edilecekti.

Salih Müslim böyle davranarak, halkının verdiği mücadeleye, partisinin ve onun vasisi Abdullah Öcalan’ın vaatlerine ve Suriye’nin konukseverliğine ihanet etmiş oldu.

Bu arada, Türkiye’deki Kürt halkının üstüne çöken baskı durumu tamamen değiştirdi. Salih Müslim onu yalnız bırakan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı konum aldı.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türkiye, Kürt lider Salih Müslim için tutuklama emri çıkardı”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 24 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194201.html

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