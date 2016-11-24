Voltaire İletişim Ağı

Mısır, Irak, Libya ve Suriye ordularını destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Portekiz’in RTP televizyon kanalına 23 Kasım 2016 tarihinde mülakat veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sissi, « ülkelerinin güvenliğini sağlamaları için, Libya, Irak ve Suriye ulusal ordularına uluslararası alanda destek verilmelidir » dedi.

Cumhurbaşkanı el-Sissi bugüne kadar saklanan bir sırrı açıklamış oldu: Mısır, Suudilerin tehditlerine rağmen bu üç ülkenin meşru güçlerine silah gönderdi.

Mısır, 8 Ekim’de güvenlik konseyinde Suriye’ye karşı yürütülen savaşa ilişkin Rusya’nın sunduğu bir karar tasarısı lehinde oy vermişti. Suudi Arabistan buna, ülkeye yakıt sevkiyatını keserek hemen tepki vermişti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mısır, Irak, Libya ve Suriye ordularını destekliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194203.html

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