Mısır, Irak, Libya ve Suriye ordularını destekliyor

Portekiz’in RTP televizyon kanalına 23 Kasım 2016 tarihinde mülakat veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sissi, « ülkelerinin güvenliğini sağlamaları için, Libya, Irak ve Suriye ulusal ordularına uluslararası alanda destek verilmelidir » dedi.

Cumhurbaşkanı el-Sissi bugüne kadar saklanan bir sırrı açıklamış oldu: Mısır, Suudilerin tehditlerine rağmen bu üç ülkenin meşru güçlerine silah gönderdi.

Mısır, 8 Ekim’de güvenlik konseyinde Suriye’ye karşı yürütülen savaşa ilişkin Rusya’nın sunduğu bir karar tasarısı lehinde oy vermişti. Suudi Arabistan buna, ülkeye yakıt sevkiyatını keserek hemen tepki vermişti.