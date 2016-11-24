İran, ABD yaptırımlarının yeniden başlatılmasına hemen karşılık verecek

İran Devrimin Rehberi Ayetullah Ali Hamaney, Besiclerin (genç milisler) önünde yaptığı ve devlet televizyonu tarafından aktarılan konuşmasında, ABD Senatosu Temsilciler Meclisinde ülkesine karşı yaptırımların yeniden uygulamaya koyulması kararının onaylanması halinde, ülkesinin buna beklemeden karşılık vereceğini açıkladı [1].

İran nükleer araştırma programına ilişkin 5+1 mutabakatının uygulanmasıyla birlikte BM, Avrupa Birliği ve ABD yaptırımları kaldırılmışken, Temsilciler Odası yeni gerekçelerle aynı düzenlemeyi yeniden oyladı. Bu kez resmi söylemle, İnsan Haklarına saygı gösterilmemesi, « teröristler » olarak nitelenen Filistin ve Lübnan Direnişine destek verilmesi ve balistik füze programının cezalandırılması söz konusu.

Hamaney, başka gerekçelerle de olsa, ABD yaptırımlarının 10 yıl için uzatılması durumunda, bunun 5+1 mutabakatının kesin olarak ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Temsilciler Odası 14 Kasım 2016 tarihinde, İran’a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koyan ve yaptırımların kaldırılması sırasında tamamlanan işlemleri iptal eden bir yasa tasarısını onayladı (H.Res.921, H.R.5711, H.R.5982).

Kongrenin kararının yeni yönetim altında uygulanmama olasılığı da var. Bu arada, Virginia’daki Westminster Institute’te 1 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen bir konferans sırasında konuşan CİA’nin gelecekteki başkanı Mike Pompeo, Ayetullah Hamaney’i ve İran anti-emperyalist Devrimini « mutlak şer » olarak kabul ettiğini açıklamıştı [2].