Rusya’nın IŞİD teröristlerine karşı Suriye’de yürüttüğü askeri harekatlar bütün dünyada sürpriz etkisi yarattı. Rusya, Rus uçaklarının hassas silahlarla saldırı yapamadığı efsanesi yıktıktan sonra, şimdi de Rus savaş gemilerinin Batı donanmalarına göre eskidiği ve kötü silahlandırıldığına ilişkin bir başka efsaneyi de yıkıyor.

Ekim ayının sonunda, Suriye Arap Ordusu Fetih el-Şam Cephesi (El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi’nin yeni adı) ve IŞİD’e bağlı 7 ila 10 000 savaşçıyı Halep’in doğusunda kuşatmayı ve tamamen tecrit etmeyi başardı.

Bu harekatta kazanılan başarıdan sonra Suriye Arap Ordusu’nun Batı Halep’te gerçekleştirdiği ve 1 000 Fetih el-Şam Cephesi ve Fetih Ordusu savaşçısının ölümüyle sonuçlanan saldırı, İslamcı paralı askerlerin mevzilerinde büyük gedikler açtı. Suriye Arap Ordusu böylece bu gediklerden çok sayıda zırhlıyı sızdırabildi ve kayda değer bir ilerleme gerçekleştirmeyi başardı.

Suriye Arap Ordusu’nun önündeki tek engel, İslamcı paralı askerlere, Halep kentine 30-40 km uzaklıktaki İdlib eyaletinin bir bölgesinde yoğunlaşan silah arkadaşları tarafından takviyede bulunulmasıyla oluşturulabilir. Bu yoğunlaşma bölgesinde, aralarından bazıları gizli operasyonlar için CİA ve Pentagon tarafından silahlandırılan ve eğitilen yaklaşık 20 000 İslamcı paralı asker hazır bekliyor. Rusya, İslamcı paralı askerlerin Halep’in batısına akınını engellemek için, Suriye’de konuşlu taktik hava kuvvetlerini, yüksek hassasiyette saldırılar gerçekleştirme kabiliyetine sahip bir savaş gemisi filosuyla arttırmaya karar verdi.

Halen Doğu Akdeniz’de konuşlanan Rus savaş gemisi filosu, Amiral Kuznetsov uçak gemisi, nükleer yakıt kullanan Büyük Petro Kruvazörü, Severomorsk ve Tümamiral Kulakov destroyerleri ve Amiral Grigoroviç Firkateyninden oluşuyor. 60 000 tonluk Rus uçak gemisinde 14 adet çok amaçlı Su-33, dört adet Mig-29K (uçak gemilerinde kullanılabilen toplam 20 adet olan Mig-29K/KUB uçaklarından), 4 eğitim ve havadan karaya taarruz Su-25UTG/UBP savaş uçağı ve 14 adet Kamov Ka-27PLO denizaltı avcısı helikopter bulunuyor. Gemideki her uçak, 10 000 metre irtifada uçan ve hedefe 10-12 km uzaklıktan fırlatılan iki adet Kh-29 L/T ve Kh-25 T (lazer ve kamera güdümlü) tipi havadan karaya füzeyle silahlandırılmış durumdadır.

Amiral Kuznetsov uçak gemisi, 625 km menzilli, 1.6 -2.5 Mach hızlarında uçan ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilen denizden-denize P-700 Granit füzeleri gibi başka saldırı imkanlarıyla da silahlandırılmıştır. Büyük Petro Kruvazörü de aynı şekilde P-700 Granit füzeleriyle donatılmışken, Severomorsk ve Tümamiral Kulakov destroyerleri 250 km menzilli ve 2.5 Mach (2.800 km/saat) hıza sahip ve yine aynı şekilde kara hedeflerine karşı da kullanılabilen P-270 Moskit füzeleriyle silahlandırılmıştır. Amiral Grigoroviç Firkateyni Kalibr seyir füzeleri (1400-2500 km menzilli) ve 600 km menzilli ve 2.5 Mach hıza sahip Oniks füzeleriyle donatılmıştır.

Doğu Akdeniz’de konuşlanan filoyu oluşturan Rus savaş gemilerinde İslamcı paralı askerler için kullanılabilecek yaklaşık 1 000 adet füze bulunmaktadır. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde Rusya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen nakliye gemileri sayesinde fırlattığı füzeleri her gün yenileyebilir. İslamcı paralı askerlerin İdlib vilayetinde yoğunlaşma bölgesiyle Rus savaş gemisi filosu arasındaki uzaklık 100-150 km arasındadır. Dolayısıyla İdlib’teki İslamcı paralı askerler ve aynı İslamcı paralı askerlerin elinde bulunan Batı Halep, Rus savaş gemisi filosunun menzilindedir. Suriye’ye ait Hmeymim Hava Üssünde harekata katılmak üzere bırakılan iki Rus hafif bombardıman uçağı filosunun günde 72 ila 80 bomba ya da füze atma kapasitesi varken, Rus savaş gemisi filosu, uçak gemisinde bulunan iki savaş uçağı filosuyla günde bir o kadar bomba ya da füzeyi atabilir. Bunun dışında, Amiral Kuznetsov uçak gemisi, Büyük Petro kruvazörü ve filodaki diğer destroyer ve firkateynlerden günde ayrıca 100 adet değişik tipte denizden karaya füze fırlatılabilir. Sonuç olarak Ruslar, Suriye’ye ait Hmeymim Hava Üssünden 14 Mart 2016’da geri çektikleri üç bombardıman uçağı filosunu sahaya geri getirmelerine gerek olmaksızın, bu şekilde görevlerini yerine getirmeyi başarabilirler.