Fatwa fra Det Øverste Militære Rådet for Erobringshæren

Det Øverste Rådet for Erobringshæren som kontrollerer Øst-Aleppo har sendt ut følgende fatwa:

Erklæring til de tålmodige borgerne i Aleppo: Priset være Allah som med sin støtte har foredlet sine tilbedere, og som med sin makt har ydmyket Islams fiender. Fred til vår Herre og endelige profet Muhammed, og til hans familie og til hans venner til dagen for den endelige dommen. Overkommandoen i erobringshæren er fullstendig klar over omfanget av de lidelsene som stadig skjer med folket i Aleppo, som har blitt bombet og beleiret av regimet. Etter å ha konsultert mujahedin fra andre fraksjoner er følgende fatwa blitt sendt ut: De vil tillate sivile under 14 år og eldre enn 55 år å forlate sektoren som er under vår kontroll, på den betingelsen at de som ønsker å dra må betale - i jihads navn, summen av 150 000 syriske pund, for med dette å støtte våre brødre som kjemper ved fronten.

Med denne tillatelsen og med Allahs hjelp, lover vi dere en stor seier. Skynd dere til paradiset større enn himmel og jord. Bidra til jihad ved å tilby penger, hvis du ikke kan delta selv. Adlyd Allah for å oppnå paradis. Bring videre de gode nyhetene til de som venter tålmodig.

Folk som prøver å komme unna uten å betale blir skutt.

Faktisk er det ingen familier som er i stand til å skaffe den nødvendige summen for å sette fri sine barn og sine gamle etter en lang periode med okkupasjon, der maten som ble solgt til dem av jihadistene som hadde ublu priser.

Det Øverste Militære Rådet for Erobringshæren ligger under kommando av Den Øverste Dommer for Sharia-tribunalet, den saudiske sheik Abdullah-al-Muhaysini. Denne personen har erklært sin troskap til al-Qaida. I et kringkastet intervju den 28. oktober erklærte han at de som kjemper i Syria er utlendinger som er støttet an noen få syriske kollaboratører. Og han refser syrerne for at de nekter å ta del i jihad.

Erobringshæren er en koalisjon av flere væpnede grupper rundt al-Nusra-fronten (med andre ord al Qaida i Syria), som er blitt Den Syriske Frihetsfronten (Fatah al-Cham).