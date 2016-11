O Irão reagirá sem demora à renovação das sanções dos EUA

A decisão do Congresso poderá não ter seguimento com a nova administração. Entretanto, numa palestra pronunciada a 1 de Dezembro de 2015, perante o Westminster Institute da Virginia, o próximo director da CIA, Mike Pompeo, declarou considerar o Aiatola Khomeini e à Revolução anti-imperialista iraniana como o «Mal absoluto» [ 2 ].

A 14 de Novembro de 2016, a Câmara dos Representantes aprovou uma proposta de lei renovando as sanções contra o Irão e anulando as operações realizadas durante o período do seu levantamento (H.Res.921, HR 5711, HR5982).

Se as sanções norte-americanas forem prolongadas por 10 anos, trata-se seguramente de uma violação do Acordo 5 + 1, afirmou o Guia, mesmo que elas se elas surgem com uma outra justificação.

Enquanto que em aplicação do Acordo 5 + 1, sobre o programa de pesquisas nucleares iraniano, as sanções das Nações Unidas, da União Europeia e dos Estados Unidos foram levantadas, a Câmara dos Representantes aprovou as mesmas disposições, outra vez, por novas razões. Desta vez, trata-se oficialmente de punir o não respeito pelos direitos do Homem, o apoio à Resistência palestina e libanesa, qualificadas de «terroristas», e o programa de mísseis balísticos.

