Suudi Arabistan yabancı birliklere artık para ödeyemiyor ya da ödemek istemiyor

İran’ın Arapça yayın yapan El-Alem televizyon kanalına göre, Suudi Arabistan, Yemen’de Cumhurbaşkanı Hadi’nin birliklerine –BlackWater/Academi dahil- başka bir sponsor bulmaları gerektiğini bildirdi ve maaş ödemeyi kesti.

Bu kararın gerekçesi ya Suudi Krallığını sarsan mali kriz ya da muhalefetin zaferini tanıyarak çatışmayı gerçekçi gözle değerlendirmeleri olabilir. İkinci varsayım, Suudi Ailesiyle ABD arasındaki ilişkilerin ısınmasına yol açabilir.

Gerekçesi ne olursa olsun, eğer bu karar Suriye ve Irak’taki cihatçılara yayılırsa, orta vadede bölgesel savaşın sona ermesi anlamına gelecektir.