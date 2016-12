L’administration Obama tente de saboter le travail de son successeur

Considérant que l’administration Obama ne peux plus que gérer les affaires courantes jusqu’à la prestation de serment du président élu Donald Trump, plusieurs opérations ont été confiées à d’autres autorités :

Des associations ont été chargées d’organiser des manifestations contre le président élu et de remettre en cause le principe des élections démocratiques ;

L’association Prop or Not ? a été constituée avec pour mission d’accuser les personnes ayant fait campagne pour Donald Trump d’être des agents d’influence russe ;

L’armée turque a été envoyée envahir le Nord de la Syrie et voler au secours d’Al-Qaïda à Alep et de Daesh à Rakka.