Considerando che l’amministrazione Obama può solo gestire gli affari correnti fino al giuramento del presidente eletto Donald Trump, diverse operazioni sono state affidate ad altre autorità:

Associazioni sono state incaricate di organizzare manifestazioni contro il presidente eletto e di rimettere in causa il principio di elezioni democratiche;

È stata costituita l’associazione Prop or Not? con il compito di accusare le persone che hanno fatto campagna per Donald Trump di essere agenti sotto influenza russa;

L’esercito turco è stato mandato a invadere il nord della Siria e a soccorrere Al Qaeda ad Aleppo e Daesh a Rakka.