После терактов 11 сентября в США было введено бессрочное чрезвычайное положение, и они развязали целую серию войн. Я и раньше говорил, что утверждения о том, что теракты совершены джихадистами из афганских пещер, не выдерживают никакой критики. Есть все основания считать, что они были организованы фракцией, связанной с американским ВПК.

Пятнадцать лет спустя рана, которую я обнажил, всё ещё не зажила, и последующие события её только усугубили. К «Патриотическому Акту» и нефтяным войнам добавилась «арабская весна». И народ США не только не верит тому, что после 11 сентября говорит его правительство, но и выразил своё несогласие с установленной после 11 сентября Системой.

Я первый начал оспаривать официальную версию терактов 11 сентября, я был членом последнего правительства ливийской арабской Джамахирии и сегодня с места событий вещаю о войне в Сирии. Первоначально администрация США рассчитывала погасить пожар, обвиняя меня в том, что я пишу всякую чушь ради денег, и получаю их там, где они плохо лежат, то есть в казне. Тем не менее, мои идеи находили отклик во всём мире. В октябре 2004 г., когда 100 известных деятелей США подписали петицию с требованием о возобновлении расследования событий 11 сентября, Вашингтон охватил страх [1]. В 2005 г. я собрал в Брюсселе более 150 известных представителей со всего мира, среди которых были гости из Сирии и России, например, бывший Начальник Генштаба ВС России генерал Леонид Ивашов, чтобы осудить неоконсерваторов и показать, что проблема становилась глобальной [2].

Если во время мандата Жака Ширака Елисейский дворец беспокоился о моей безопасности, то администрация Буша в 2007 г. потребовала у вновь избранного президента Николя Саркози меня физически уничтожить. И когда я от одного из офицеров Генштаба узнал о положительном ответе президента, у меня был один выход – эмиграция. Мои друзья, а я 13 лет подряд был секретарём радикальной Партии левых сил, стали относится ко мне с недоверием, а пресса обвиняла меня в том, что я скатился в паранойю. И никто публично не пришёл мне на помощь. Я нашёл пристанище в Сирии и колесил по миру, куда не дотянулась рука НАТО, избегая многочисленных попыток физического устранения или похищения. Пятнадцать лет назад я начал дебаты, которые подхватили другие. Когда я был один, меня беспощадно критиковали, а когда мои идеи разделялись другими, тысячи людей преследовались за то, что они их подхватывали и развивали.

В это же время Касс Санстейн, супруг постоянного представителя США в ООН Саманты Пауэр [3], в соавторстве с Адрианом Вермёлем разработали для Чикагского и Гарвардского университетов положение по противодействию «конспирологическим теориям» - так они называют начатое мною движение. Во имя защиты «Свободы» от экстремизма авторы определяют в этом документе программу по устранению этой оппозиции.

Не составляет никакого труда определить возможные ответы.

Правительство может запретить конспирологические теории.

Правительство может наложить что-то вроде штрафа на тех, кто распространяет такие теории.

Правительство может вступить в дискуссию по дискредитации теорий заговора.

Правительство может привлечь частные организации для опровержения излагаемых теорий.

Правительство может вступить в неформальную связь с третьими лицами и поддержать их [4].

Администрация Обамы не осмелилась публично встать на этот путь. Однако в апреле 2009 г. на саммите НАТО в Страсбурге было предложено создать службу «Стратегических коммуникаций». В 2009 г. из Белого дома был выдворен известный адвокат Энтони Джонс, который недвусмысленно высказывался по этому вопросу [5].

Проект создания службы стратегических коммуникаций НАТО пылился на полке, пока о себе не заявило правительство Литвы. В итоге, он был приведён в действие в Риге под руководством Яниса Карклинса, который был ответственным в ООН по организации мирового саммита по информационному обществу и Форума по управлению в Интернете. Этот план был предложен британцами, но к нему присоединились Германия, Эстония, Италия, Люксембург, Польша и Соединённое Королевство. Вначале служба довольствовалась только исследованиями.

Всё изменилось после 2014 г., когда мозговой центр Ходорковского Institute of Modern Russia (Институт современной России) в Нью-Йорке опубликовал статью журналистов Петра Померанцева и Майкла Вайса [6]. Согласно приведённым данным Россия создала за рубежом систему массовой пропаганды. Однако вместо того, чтобы показывать себя в радужных тонах, как это было во времена холодной войны, Москва на этот раз решила наводнить Запад «конспирологическими теориями» и вызвать там всеобщую смуту. Авторы особо подчёркивают, что эти «теории» касаются не только 11 сентября, но и освещения войны против Сирии.

Возобновляя оголтелый антисоветизм времён Холодной войны, эта статья знаменует собой полное извращение существующих ценностей. До сих пор правящая элита США пыталась замаскировать преступления 11 сентября, обвиняя в них нескольких никому неизвестных бородачей. А теперь вина за преступления, совершённые Вашингтоном в Сирии, перекладывается на другое государство.

В сентябре 2014 г. британское правительство создаёт бригаду 77, цель которой якобы состоит в противодействии иностранной пропаганде. В её составе 440 военнослужащих и около тысячи гражданских лиц из Foreign Office, включая МИ6, Coopération и Stabilisation Unit. Никто не знает каковы их реальные цели. Эта бригада работает совместно с 361 Бригадой по гражданским делам, входящей в состав американских сухопутных войск (дислоцированы в Германии и Италии). Оба подразделения использовались для нарушения работы западных интернет-сайтов, пытавшихся устанавливать истину в отношении 11 сентября и войны против Сирии.

В начале 2015 г. Энн Эпплбаум (супруга бывшего польского министра Обороны Польши Радослава Сикорского) создала при вашингтонском Центре по анализу европейской политики СЕРА подразделение под названием Information Warfare Initiative (Инициатива в области информационной войны) [7]. Изначально речь шла о блокировании распространения Россией информации в странах Центральной и Восточной Европы. Руководителями этой инициативы были назначены вышеупомянутый Пётр Померанцев и Эдвард Лукас, один из главных редакторов The Economist.

И хотя Померанцев является репортёром Института современной России и руководит Инициативой в области информационной войны, он больше не упоминает 11 сентября и не считает тему о войне против Сирии главной, а использует её как лакмусовую бумажку в оценивании действий Кремля. Все свои стрелы он направляет на два российских публичных органа - телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik .

В феврале 2015 г. мозговой центр французской Социалистической партии, сотрудничающий с Национальным фондом за демократию и Фондом Жака Жореса, публикует статью под названием «Конспирология, текущая ситуация» [8]. В ней ничего не говорится о произошедших в России переменах, а развиваются идеи, на которых остановился Касс Санстейн, и просто-напросто предлагается запретить «конспирологам» выражать свои мысли. В свою очередь, министр Образования организовал в школах семинары с целью предостережения школьников против «конспирологии».

19 и 20 марта Европейский союз потребовал у Верховного представителя Федерико Могерини разработать план «стратегической коммуникации» по разоблачению информационной кампании, проводимой Россией в отношении Украины. ЕС не вспомнил ни 11 сентября, ни войну против Сирии - он переключился на другую цель, сосредоточив своё внимание исключительно на событиях в Украине.

В апреле 2015 г. г-жа Могерини создала в рамках Европейской службы по внешнеполитической деятельности оперативную группу по стратегическим коммуникациям [9]. Руководителем группы назначен агент британской МИ6 Гилес Портман. Два раза в неделю группа выпускает для европейских журналистов бюллетени, призванные разоблачать недобросовестность Москвы. Обзорами из этих бюллетеней напичканы все европейские СМИ.

20 августа в Риге состоялось торжественное открытие Центра стратегической коммуникации НАТО во главе с директором Янисом Сартсом. На открытии присутствовал Джон Маккейн, один из первых лиц Национального фонда за демократию (на снимке он разговаривает с литовским президентом Далей Грибаускайте)

С момента своего создания Центр стратегической коммуникации НАТО находился на службе Digital Forensic Research Lab. (Лаборатория компьютерной криминалистики Атлантического совета). НАТО заказала у неё разработку Учебного пособия по стратегической коммуникации. Пособие предусматривает координацию и запрет на использование любого внутреннего механизма в части публичной дипломатии, публичных отношений, военных отношений, операций с использованием электронных систем связи и психологических операций.

Европейский парламент 23 ноября 2016 г. принял предложенную бывшим министром иностранных дел Польши Анной Фотигой резолюцию о «стратегической коммуникации ЕС, предусматривающую блокирование пропаганды, осуществляемой против союза третьими лицами» [10]. И на этот раз мишень тоже другая. Речь не идёт о блокировании информации по 11 сентября и войне против Сирии. Теперь нужно создать мешанину из спорных мнений по Украине и ИГИЛ. Одним словом, мыло, мочало, начинай сначала. Те, кто оспаривали 11 сентября, если верить НАТО, хотели обелить Аль-Каиду, а те, кто заигрывает с Россией, хотят разрушить Запад и опасны не меньше, чем ИГИЛ. И не имеет никакого значения тот факт, что НАТО поддерживает эту самую Аль-Каиду в восточном Алеппо.

Ставшая известной благодаря сенсационной статье в газете Washington Post от 24 ноября 2016 г. [11], загадочная группа Propaganda or Not ? привела список 200 интернет-сайтов, в числе которых Voltairenet.org, якобы нанятых Кремлём для распространения российской пропаганды и дезинформации американских граждан, дошедшей до такой степени, что их склонили к избранию Трампа.

И хотя Propaganda or Not ? не сообщает имена ответственных лиц, тем не менее указывается, что она объединяет четыре организации: Polygraph, The Interpreter, Center for European Policy Analysis и Digital Forensic Research Lab.

Polygraph является сайтом Голоса Америки американского радио и телевидения, находящегося под контролем Broadcasting Board of Governors (Совет управляющих по вопросам вещания).

The Interpreter –это журнал Института современной России, с недавнего времени транслируемый Голосом Америки.

Center for European Policy Analysis – это псевдоподия Национального фонда за демократию (NED), который возглавляют Збигнев Бжезинский и Мадлен Олбрайт.

Наконец, Digital Forensic Research Lab – это креатура Атлантического совета.

В документе, распространённом на сайте Propaganda or Not ?, этой псевдо-НКО, финансируемой администрацией Обамы, настоящим врагом названа Россия. Она обвиняется в том, что является родоначальницей движения за правду об 11 сентября и спонсором интернет-сайтов, поддерживающих Сирию и Крым.

2 декабря 2016 г. Конгресс США принял закон, запрещающий военное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой. НАТО потребовалось всего несколько лет на то, чтобы вернуться в эпоху маккартизма.