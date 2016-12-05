Voltaire İletişim Ağı

Donald Trump rejim değişikliği politikasına son veriyor

Voltaire İletişim Ağı
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Basın toplantısı düzenlemeyi ve büyük televizyon kanallarının davetlerine yanıt vermeyi reddeden Donald Trump, YouTube aracılığıyla ABD’lilere doğrudan seslendi. Ardından, seçmenlerine teşekkür etmek için ülke çapında bir gezi başlattı.

1 Aralık 2016’da Cincinnati (Ohio)’da konuşan Trump, artık bir aday olarak değil ana seçilmiş bir başkan olarak kendi yönetiminin önceki yönetimlerin emperyalist çılgınlıklarından önce halkının yararına öncelik vereceğini duyurdu.

Kendine ait « America First! » sloganının ne bir soyutlanmacı irade, ne de ötekileri aşağısama olarak anlaşılmaması gerektiğini ama her ülkede çalışanların yararını dile getirdiğini belirtti.

Uluslararası politika alanında, ABD’nin artık rejimleri devirmeyeceğini ama isteyen herkesle işbirliği yapmak niyetinde olduğunu açık bir şekilde ifade etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Donald Trump rejim değişikliği politikasına son veriyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194356.html

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