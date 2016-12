Il “piano di pace” dell’Unione europea per la Siria

Dato che, dopo l’accesso al potere di Donald Trump, gli Stati Uniti non interverranno più in Siria, l’Unione europea cerca di salvare gli jihadisti.

A fine novembre, l’Alto rappresentante [per gli affari esteri e la politica di sicurezza] Federica Mogherini ha proposto agli interlocutori del Golfo di portare avanti un piano di decentralizzazione della Siria. Poiché il presidente el-Assad non verrà rimosso dal potere, l’Unione europea sta pensando a una Siria in cui la politica estera continuerebbe a essere prerogativa del governo di Damasco, ma dove ciascun governatorato diventerebbe per il resto autonomo. In tal modo gli jihadisti potrebbero continuare a occupare una parte del Paese.

Si tratta solo di trovare il modo per convincere i milioni di elettori siriani che hanno portato el-Assad al potere – e che ora assaporano la vittoria – ad accettare questo “compromesso”.