Avrupa Birliğinin Suriye için « Barış Planı »

Donald Trump’ın iktidara gelmesinden sonra ABD’nin artık Suriye’ye müdahale etmeyeceğini düşünen Avrupa Birliği, Suriye’deki cihatçılarını kurtarmayı deniyor.

Kasım sonunda, Yüksek Temsilci Federica Mogherini Körfez’deki muhataplarına Suriye’de bir yerinden yönetim planını desteklemelerini önerdi. Cumhurbaşkanı Esat iktidarda kalacağına göre, Avrupa, Şam Hükümetinin dış politikayı elinde tutacağı ama her eyaletin özerk olacağı bir Suriye hayal ediyor. Böylece cihatçılar ülkenin bir bölümünü işgal etmeyi sürdürebilecek.

Geriye Esat’ı iktidara taşıyan ve zafer kazandıklarında bu « uzlaşmanın » tadını çıkarmaya hazırlanan milyonlarca Suriyeliyi ikna etmek kalıyor.