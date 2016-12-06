Temsilciler Odası, Suriye’de uçuşa yasak bölgeyi oyluyor

Temsilciler Odası çok büyük bir gizlilik içerisinde, 15 Kasım 2016’da « Sezar Suriyeli sivilleri koruma yasasını » (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2016) (H.R.5732) kabul etti.

Metin ismini, kendini işkence altında öldüğü iddia edilen binlerce yurttaşın fotoğrafını çeken « Suriye Arap Ordusunun fotoğrafçısı » olarak sunan kişinin kod adından alıyor.

İki partiden on ikiye yakın parlamenter tarafından sunulan metin, bu kez Beyaz Saray’dan esinlenen İsrail’in geleneksel oy taşıyıcısı Elliot Engel’in girişimidir.

Yasa metni Senatoya gönderildi.

Yasa, cihatçıların elindeki yerleri koruyacak şekilde Suriye topraklarında bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını öngörüyor.