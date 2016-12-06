BM : Yeni Zelanda büyük bir karışıklık içerisinde Suriye’ye ilişkin bir karar tasarısı sunuyor

Yeni Zelanda, Başbakanı John Key’in yurttaşlarına istifasını sunduğu bir dönemde Suriye krizine ilişkin bir karar tasarısı sundu.

Bu metin uluslararası denetim altında acil bir ateşkesi öngörüyor ve IŞİD ve El Kaide’yi destekleyen ülkelerden bugünkü ikiyüzlülükten daha fazla bir denetim olmaksızın buna son vermelerini istiyor.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun barışa yönelik samimi çabaları engellemeyi hedefleyen bir provokasyon olduğunu belirtti.

John Key’in istifasından önce bu metni kabul edip etmediğini bilmiyoruz.