شبكة فولتير

خطة سلام الاتحاد الأوروبي في سورية

شبكة فولتير
+

معتبرا أن الولايات المتحدة لن تتدخل في سوريا بعد استلام دونالد ترامب زمام السلطة، يحاول الاتحاد الأوروبي انقاذ جهادييه في سوريا

تأسيسا على ذلك اقترحت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في أواخر شهر تشرين ثاني-نوفمبر، على شركائها في دول الخليج، بالدفع بخطة للامركزية في سوريا

ونظرا لأن الرئيس الأسد باق في السلطة، فقد تخيل الاتحاد الأوروبي شكل سوريا القادم بحكومة في دمشق تحتفظ بالسياسة الخارجية، مع تمتع كل حكومة أخرى باستقلال ذاتي، بما يمكن الجهاديين من الاستمرار في احتلال أجزاء من البلاد

بقي اقناع ملايين الناخبين السوريين الذين أوصلوا الأسد إلى السلطة، ويتأهبون لتذوق طعم الانتصار أن يقبلوا بهذا الحل

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “خطة سلام الاتحاد الأوروبي في سورية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 6 كانون الأول (ديسمبر) 2016, www.voltairenet.org/article194391.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

الموصل وأحياء حلب الشرقية
الموصل وأحياء حلب الشرقية
بقلم تييري ميسان
مايكل فلاين
مايكل فلاين
بقلم تييري ميسان
ترامب..القادم
ترامب..القادم
بقلم تييري ميسان