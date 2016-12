Kina, Russland og har reagert sterkt på New Zealands forslag om Syria, som var støttet av Spania og Egypt [1]. Forslaget som krevde en øyeblikkelig våpenhvile ble blokkert på grunnlag av to tema som har monopolisert debatten i sikkerhetsrådet de siste fem årene:

det faktum at, i direkte strid med flere resolusjoner i Sikkerhetsrådet, støtter noen stater (Saudi-Arabia, USA, Frankrike, Qatar, UK og Tyrkia) jihadistene. Tilbaketrekningen av jihadistene fra Øst-Aleppo.

Forslaget ble fremmet av New Zealand da statsministeren gikk av. Det ser ut til at det i virkeligheten er produsert og fremmet av Storbritannia, hvis dronning også er statsoverhode til New Zealand. Situasjonen gjør det nødvendig å minnes avgangen til den australske statsministeren, Gough Whitlam, i 1975. Han var motstander av USAs Nasjonale Sikkerhetsbyrå sin base på Pine Gap og planla å stenge den. Imidlertid fjernet dronning Elisabeth han fra stillingen for å bevare «Five Eye» avtalen.

Den russiske representanten, Vitaly Churkin, merket seg til at hver gang en avtale om dette spørsmålet ble oppnådd mellom USAs utenriksminister og hans russiske motpart, ble det manøvrert i New York (FN, overs.) for å spolere den; dette var en bemerkning som var direkte rettet mot FNs nr. 2, Jeffrey Feltman (USAs tidligere viseutenriksminister).

Den britiske representanten, Matthew Rycroft, beskyldte Kina for å støtte Russland som solidaritet med president Bachar Al-Assad, «som følge av deres tro på en despot som har vendt seg mot sitt folk». Dette gjorde hans kinesiske motpart, Liu Jieyi, rasende. Sistnevnte fordømte UK for en «systematisk forgiftning» av debatten og for et ønske om å sabotere Kerry-Lavrov-avtalene.

Dette er 5. gangen Kina legger ned veto vedrørende Syria-spørsmålet og 6. gangen for Russlands vedkommende. Venezuela stemte også mot det. Det er første gang på lenge at Russland og Kina i sikkerhetsrådet har beskyldt FN-toeren, Jeffrey Feltman, for å sabotere arbeidet til til USAs utenriksdepartement.