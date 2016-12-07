Suriye konusunda Çin’in 5nci ve Rusya’nın 6ncı vetosu

Çin, Rusya ve Venezüella, Suriye konusunda Yeni Zelanda’nın sunduğu ve İspanya ve Mısır tarafından desteklenen karar tasarısına şiddetle karşı çıktı [1].

Acilen ateşkes yapılmasını öngören bu tasarı, beş yıldan beri Güvenlik Konseyinin tartışmalarının ana ekseni olan iki konuyu görmezden geliyordu:

Bazı Devletlerin (Suudi Arabistan, ABD, Fransa, Katar, Birleşik Krallık ve Türkiye) birçok Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek cihatçılara verdiği destek,

Cihatçıların Doğu Halep’ten çekilmesi.

Karar tasarısı, Başbakanı istifa eden Yeni Zelanda tarafında sunuldu. Anlaşıldığı kadarıyla tasarı metni, aslında Kraliçesi aynı zamanda Yeni Zelanda’nın da hükümranı olan Birleşik Krallık tarafından yazıldı ve dayatıldı. Bu durum bize Avustralya Başbakanı Gough Withlam’ın 1975 yılındaki istifasını anımsatıyor. US National Security Agency’nin Pine Gap’taki üssüne karşı çıkan Başbakan, üssü kapatmak niyetindeydi. Bu arada, Kraliçe Elizabeth « beş göz » mutabakatını bozmamak için onu görevden aldı.

Rus temsilcisi Vitali Çurkin, ne zaman ABD Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşı arasında bir mutabakata varılması söz konusu olsa, bunu sekteye uğratmak için New York’ta bir manevraya girişildiği gözleminde bulunur. Bu uyarı, BM’in iki numarası Jeffrey Feltman’ı (ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı) doğrudan hedef alıyordu.

Birleşik Krallığın temsilcisi Matthew Rycroft, Çin’i, « halkını hedef alan bir zalime bel bağlamak », Devlet Başkanı Esat’la dayanışma göstermek için Rusya ile ittifak yapmakla suçladı, ki bu da Çinli mevkidaşı Liu Jieyi’yi sinirlendirdi. Jieyi, yürütülen tartışmaların Birleşik Krallık tarafından sistematik olarak « zehirlenmesini » ve Kerry-Lavrov mutabakatlarının sabote edilmesine yönelik iradeyi kınadı.

Suriye konusunda Çin 5nci ve Rusya 6ncı vetosunu kullandı. Venezüella da aynı şekilde karşı oy kullandı. Güvenlik Konseyinde ilk kez Rusya ve Çin, örtülü olarak Birleşik Krallık ve BM’nin ikinci adamı Jeffrey Feltman’ı uzun süreden beri ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı işleri sabote etmekle suçladı [2].