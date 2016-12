O «plano de paz» da União Europeia para a Síria

Considerando que os Estados Unidos não irão intervir mais na Síria após a ascensão ao poder de Donald Trump, a União Europeia tenta salvar os seus jiadistas na Síria.

No fim de Novembro, a Alta Representante Federica Mogherini propôs aos seus interlocutores do Golfo impôr um plano de descentralização da Síria. Uma vez que o presidente el-Assad continua no poder, a União imagina uma Síria na qual o governo de Damasco comandaria a política externa, mas onde cada província seria autónoma. Desta forma, os jiadistas poderiam continuar a ocupar uma parte do país.

Resta convencer milhões de eleitores sírios que levaram Al-Assad ao poder e se aprestam a saborear a vitória e a aceitar este «compromisso».