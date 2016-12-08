Сеть Вольтер

Шанхайская организация сотрудничества встает во главе великих преобразований в Евразии

Ариэль Нойола Родригес

Шанхайская организация сотрудничества уже на пути к тому, чтобы перейти от сотрудничества в сфере безопасности и обороны к объединению сил в вопросах экономики и финансов. На пятнадцатом саммите, прошедшем в первых числах ноября, премьер-министр Китая Ли Кэцян предложил членам группы создать зону свободной торговли и региональный банк развития, что увеличит влияние Пекина и Москвы на регион и, по словам одного из основных геостратегов Соединенных Штатов, в итоге определит будущее всеобщей гегемонии.

Сеть Вольтер | Мехико (Мексика)
+
JPEG - 72.3 kb

В 1997 году Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности при Президенте Джимми Картере, в своей книге “Великая шахматная доска (господство Америки и его геостратегические императивы)” (англ. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) утверждал, что одно из условий сохранения США своей мировой гегемонии заключается в препятствовании любой ценой подъему в евразийском регионе новой державы, готовой бросить им вызов. В настоящее время Вашингтон уже не контролирует эту зону, а возглавляют создание экономической и финансовой системы между всеми странами региона только китайцы и русские.

Западные средства массовой информации в большинстве своем утаили, что в начале ноября премьер-министр Китая Ли Кэцян совершил поездку по нескольким странам Средней Азии. Ли прилетел в Бишкек (Киргизия), где принял участие в пятнадцатом саммите глав государств Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) [1]. Страны ШОС занимают 300 миллионов квадратных километров (примерно 60% всей территории Евразии), на которых проживает четвертая часть всего населения земли. В настоящее время в состав организации входит Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия и Пакистан находятся в процессе присоединения, которое , вероятно, завершится на саммите в Астане в июне 2017 года [2].

Несмотря на то, что изначально ШОС задумывалась с перспективой сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в настоящее время она охватывает также экономическое и финансовое взаимодействие. Как раз в тот момент, когда мировая торговля фиксирует самый низкий уровень со времен разгара финансового кризиса 2008 года [3], для стран, образующих ШОС, появилась насущная необходимость укрепить свои связи как в отношении торговли, так и в отношении инвестиций. Чтобы противостоять замедлению экономического развития странам с переходной экономикой необходимо срочно усилить отношения по линии «Юг-Юг» (между странами на периферии) в целях уменьшения своей зависимости от промышленно развитых стран, обреченных в настоящее время оставаться в застое.

Предложение премьер-министра Китая создать зону свободной торговли (англ. «free trade area”) между членами ШОС нацелено именно на горизонтальную интеграцию производственного объединения евразийского региона [4]. В то время, когда Китай ускоряет переориентацию своей экономики в сторону внутреннего рынка, чтобы, таким образом, сократить преобладание массовых инвестиций и внешней торговли в своей модели развития, для остальных стран, образующих ШОС, первостепенной задачей является попытка перейти к производству товаров с высокой стоимостью условно чистой продукции.

С другой стороны, я полагаю, что страны ШОС должны воспользоваться возможностью объединить силы для реализации других интеграционных проектов, которыми они в настоящее время стремятся укрепить свои позиции. Устранение тарифных барьеров действительно может позволить странам ШОС существенно увеличить товарные и инвестиционные потоки с региональными блоками, образованными странами с переходной экономикой; например, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС, объединяющий Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) или даже Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (англ.сокр.ASEAN).

Самое главное, чтобы одновременно с этим процессом стратегии по региональной экономической интеграции, инициированные странами ШОС и ЕАЭС, стремились создать как можно быстрее союзы с зонами свободной торговли по примеру Китая, который способствует их образованию на азиатском континенте, то есть, находить точки пересечения, например, со Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (англ.сокр.RCEP). С моей точки зрения, главенствующая роль Китая в потоках мировой торговли дает огромную пользу странам, расположенным в Евразии, однако речь идет не только о продаже товаров на одном из самых динамичных рынков мира, но также о приобретении продукции по значительно более низким ценам.

Кроме того, следует подчеркнуть, что в ходе встречи со своими коллегами из стран ШОС Ли выложил на стол переговоров предложение о запуске регионального банка развития, а также специального фонда кредитования, т.е. таких инструментов, которые, по его мнению, будут в состоянии отвечать потребностям в финансировании евразийского региона [5]. Если планы воплотятся в жизнь, эти учреждения присоединятся к финансовым организациям, возглавляемым Китаем и запущенным в последние годы: новому банку развития стран БРИКС (акроним Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики) и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (англ.сокр. AIIB).

Важно учитывать, что одной из основных целей всех этих начинаний является создание системы сбережений стран с переходной экономикой для финансирования самого амбициозного экономического и геополитического предложения, высказанного Китаем в последнее время: “Один пояс – один путь” (англ. «One Belt, One Road»). Речь идет об огромной транспортной сети, которая соединит страны на востоке, юге и юго-востоке Азии со Ближним Востоком и Северной Африкой, пересекая европейский континент [6].

Китайская Народная Республика в очередной раз подтверждает, что экономическая интеграция азиатского континента является одной из приоритетных стратегических задач. Даже когда в 2011 году правительство Барака Обамы объявило «доктрину оси» – оборонную стратегию защиты, предназначенную для сдерживания подъема Китая в качестве супер-державы - лидерам Пекина удалось более, чем успешно укрепить свою лидирующую роль в регионе. Сейчас всё указывает на то, что предостережение, сделанное Бжезинским уже практически два десятилетия тому назад, превратилось в мучительную для Соединенных Штатов реальность: страны ШОС при содействии как Китая, так и России, стоят во главе великого преобразования Евразии …

Перевод
Ольга Депутатова
Переводчик французского, испанского, английского языков с 2000 года.

Источник
Russia Today (Россия)

[1] «SCO prime ministers’ meeting gives strong boost to regional economic, security cooperation», China Daily, November 5, 2016.

[2] «India, Pakistan may get new status at Shanghai Cooperation Organization in 2017 — diplomat», TASS, November 10, 2016.

[3] «World Trade Set for Slowest Yearly Growth Since Global Financial Crisis», Paul Hannon & William Mauldin, The Wall Street Journal, September 27, 2016.

[4] «China Suggests Free Trade Zone For the SCO», Catherine Putz, The Diplomat, November 4, 2016.

[5] «China proposes SCO development bank», The Nation (Pakistan), October 23, 2016.

[6] «The rise of the Eurasian silk road», Dan Steinbock, China Daily, November 8, 2016.

Ариэль Нойола Родригес

Ариэль Нойола Родригес Экономист, выпускник Национального автономного университета Мексики (UNAM). Член Центра исследования глобализации, Global Research, расположенного в Канаде. Его репортажи о мировой экономике публикуются в еженедельнике Contralínea, а авторские колонки – в международной новостной сети Russia Today. Клуб журналистов Мексики вручил ему Национальную премию в области журналистики в номинации «Лучший финансово-экономический анализ» за работы, вышедшие в 2015 году в сети Вольтер.

 
Китай стучит кулаком по столу мирового финансового порядка
Китай стучит кулаком по столу мирового финансового порядка
ПЕРВЫЙ САММИТ АЗИАТСКОГО БАНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Концепция записка российского председательства
Концепция записка российского председательства
Заседание Совета Безопасности от 28 октября 2016
 
Ташкентская декларация
Ташкентская декларация
 
Начало эпохи великих перемен
Начало эпохи великих перемен
Стратегия России в отношении англосаксонского империализма
 

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Шанхайская организация сотрудничества встает во главе великих преобразований в Евразии », Ариэль Нойола Родригес, Перевод Ольга Депутатова , Russia Today (Россия) , Сеть Вольтер, 8 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194428.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Кампания НАТО против свободы слова
Франция и Турция против курдов
Майкл Флинн и ислам
Майкл Флинн и ислам
Тьерри Мейсан
В Турции не вторгаться в Ирак, но спасает ее
В Турции не вторгаться в Ирак, но спасает ее
Feridun H. Sinirlioğlu, Сеть Вольтер
 
Ракетные атаки против Алеппо
Ракетные атаки против Алеппо
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Два разных мира
Дневник перемен международного порядка #13
Два разных мира
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 