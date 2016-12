Representantenes Hus stemmer for No-fly sone i Syria

Den 15. november vedtok Representantenes Hus, på en ytterst diskret måte, Caesar Syria Civilian protection Act av 2016 (H.R. 5732).

Loven henter navnet fra kode-navnet til personen som presenterer seg selv som «fotografen av den Syrisk Arabiske Hæren» som tok fotografier av tusenvis av borgere som skulle ha dødd som følge av tortur.

Teksten som er presentert med tverrpolitisk støtte av tolv parlamentarikere, er initiert av Elliot Engel, den som tradisjonelt er talsperson for Israel, denne gangen inspirert av det Hvite Hus (se bilde)

Teksten er oversendt til Senatet.

Den sier at en skal søre for å etablere en no-fly sone over Syrias territorium slik at en på den måten kan beskytte de områdene som jihadistene kontrollerer.