Neue israelische Bombardierung in Damaskus

Von dem Libanon aus, um 03h00 heute früh, am 7. Dezember 2016, hat die israelische Armee den Militärflughafen Mezzeh (Damaskus) bombardiert. Der Angriff verursachte aber nur einen kleinen Brand.

Alle drei Monate ungefähr, seit dem Beginn des Versuchs, die Arabische Republik Syrien zu stürzen und das Land zu zerstören, bombardiert Israel Syrien. In der Regel behauptet Tel Aviv Waffenbestände zu beschießen, die ihm zufolge, der libanesischen Hisbollah geliefert werden sollen, um Israel zu bekämpfen. Es hat jedoch diesmal keine Entschuldigung für seine jüngsten Angriffe gegeben.

Im Allgemeinen hat die israelische Armee hauptsächlich die gegen Syrien kämpfenden Dschihadisten mit Luftangriffen unterstützt.

Wenn Israel zunächst in den syrischen Luftraum einbrach, um seine Ziele zu erreichen, begnügt es sich heute, entweder von seinem Hoheitsgebiet aus, oder von Flugzeugen die illegal über libanesischem Territorium fliegen, zu schießen. In der Tat hat die Russische Föderation S-300 anti-Raketen in Latakia aufgestellt und hat Syrien auch andere gegeben. Diese Raketen sind bekannt, jeden Flugkörper zerstören zu können.