Etter (sitt angrep på ) Libanon bombet den israelske hæren omkring Kl. 03 morgenen den 7. desember Mezzeh militære flyplass (Damaskus). Angrepet førte bare til en mindre brann.

Fra omtrent tre måneder før starten på forsøket for å styrte den Syriske Arabiske Republikken og å ødelegge landet, har Israel bombet Syria. Tel Aviv har for vane å påstå at de tar sikte på våpenleveranser, som de mener er klare for å bli levert libanesere som vil sloss mot dem. Imidlertid har de ikke klart å legge frem noen rettferdiggjøring for sine siste angrep.

Rent generelt ser det ut til at den israelske hæren har en tendens til å intervenere som en pro-jihdistisk luft-støtte mot Syria.

Mens de til å begynne med i starten trengte inn i syrisk luftrom for å slå til mot sine mål, ser det nå ut til at de er tilfreds med enten å avfyre fra sitt eget territorium eller fra fly som som flyr ulovlig over libanesisk territorium. Den Russiske Føderasjonen har plassert S-300 anti-missiler i Lattakia og har tilbudt flere til Syria. Disse rakettene er kjent for å være i stand til å ødelegge ethvert fly.