Voltaire İletişim Ağı

Şam’a yönelik yeni İsrail bombardımanı

Voltaire İletişim Ağı
+

İsrail Ordusu, 7 Aralık 2016 sabahı saat 03.00’te, Lübnan üzerinden Mazze (Şam) askeri havalimanını bombaladı. Saldırı sadece küçük çaplı bir yangına yol açtı.

Suriye Arap Cumhuriyetinin devrilmesi ve ülkenin yok edilmesi girişiminin başlangıcından beri, İsrail yaklaşık olarak her üç ayda bir Suriye’yi bombalamaktadır. Alışılageldiği üzere, Tel-Aviv, kendisine karşı kullanılmak için Lübnan Hizbullah’ına teslim edilmek üzere olduğunu varsaydığı silahların bulunduğu depoları hedef aldığını iddia etmektedir. Bu arada İsrail, yakın zamanda gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak hiçbir şekilde özür dilemedi.

Genel olarak İsrail Ordusu, özellikle Suriye’ye karşı savaşan cihatçılara hava desteği sağlamak için müdahalede bulundu.

Başlangıçta İsrail, hedeflerini vurmak için Suriye hava sahasına girse de, bugün ya kendi topraklarından ya da illegal olarak Lübnan toprakları üzerinde uçan uçaklarından ateş etmekle yetiniyor. Rusya Federasyonu Lazkiye’ye S-300 füze savunma sistemi yerleştirdi ve başka birçok sistemi de Suriye’ye armağan etti. Bu füzeler her türlü hava aracını yok etme yetenekleri ile ün yapmış durumda.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Şam’a yönelik yeni İsrail bombardımanı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194465.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

NATO'nun ifade özgürlüğüne karşı kampanyası
Fransa ve Türkiye Kürtlere karşı
Fransa ve Türkiye Kürtlere karşı
yazan Thierry Meyssan
General Flynn'a göre istihbarat reformu