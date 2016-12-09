Şam’a yönelik yeni İsrail bombardımanı

İsrail Ordusu, 7 Aralık 2016 sabahı saat 03.00’te, Lübnan üzerinden Mazze (Şam) askeri havalimanını bombaladı. Saldırı sadece küçük çaplı bir yangına yol açtı.

Suriye Arap Cumhuriyetinin devrilmesi ve ülkenin yok edilmesi girişiminin başlangıcından beri, İsrail yaklaşık olarak her üç ayda bir Suriye’yi bombalamaktadır. Alışılageldiği üzere, Tel-Aviv, kendisine karşı kullanılmak için Lübnan Hizbullah’ına teslim edilmek üzere olduğunu varsaydığı silahların bulunduğu depoları hedef aldığını iddia etmektedir. Bu arada İsrail, yakın zamanda gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak hiçbir şekilde özür dilemedi.

Genel olarak İsrail Ordusu, özellikle Suriye’ye karşı savaşan cihatçılara hava desteği sağlamak için müdahalede bulundu.

Başlangıçta İsrail, hedeflerini vurmak için Suriye hava sahasına girse de, bugün ya kendi topraklarından ya da illegal olarak Lübnan toprakları üzerinde uçan uçaklarından ateş etmekle yetiniyor. Rusya Federasyonu Lazkiye’ye S-300 füze savunma sistemi yerleştirdi ve başka birçok sistemi de Suriye’ye armağan etti. Bu füzeler her türlü hava aracını yok etme yetenekleri ile ün yapmış durumda.