Voltaire İletişim Ağı

Manuel Valls, İstinaf Mahkemesini hükümetin denetimi altına alıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Manuel Valls, seçim kampanyasını başlatmak üzere Başbakanlık görevinden ayrılmadan önce, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas ile birlikte, İstinaf Mahkemesini yeni kurulacak Adalet Genel Denetleme Kurulu’nun kontrolü altına alan yeni bir kararnameyi imzaladı [1].

Fransa’da Yargı erkinin ayrılığı değil ama « Yargının bağımsızlığı » söz konusudur. Geleneksel olarak, İstinaf Mahkemesi bağımsız bir organ olduğu için Adalet Bakanlığının denetimi altına alınamaz.

İstinaf Mahkemesinin ilk Başkanı Bernard Louvel, yeni Başbakan Bernard Cazeneuve’e açıklama talep eden bir mektup yazdı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] «Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice» (Adalet Genel Denetleme Kurulunun kurulmasına ilişkin 5 Aralık 2016 tarih ve 2016-1675 sayılı kararname) - NOR: JUST1635482D - Journal officiel de la République française (Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi), 6 Aralık 2016.

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Kaynak : “Manuel Valls, İstinaf Mahkemesini hükümetin denetimi altına alıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194467.html

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