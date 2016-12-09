Manuel Valls, İstinaf Mahkemesini hükümetin denetimi altına alıyor

Manuel Valls, seçim kampanyasını başlatmak üzere Başbakanlık görevinden ayrılmadan önce, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas ile birlikte, İstinaf Mahkemesini yeni kurulacak Adalet Genel Denetleme Kurulu’nun kontrolü altına alan yeni bir kararnameyi imzaladı [1].

Fransa’da Yargı erkinin ayrılığı değil ama « Yargının bağımsızlığı » söz konusudur. Geleneksel olarak, İstinaf Mahkemesi bağımsız bir organ olduğu için Adalet Bakanlığının denetimi altına alınamaz.

İstinaf Mahkemesinin ilk Başkanı Bernard Louvel, yeni Başbakan Bernard Cazeneuve’e açıklama talep eden bir mektup yazdı.