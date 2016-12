Meios da OTAN usados pelos jiadistas para atacar um hospital em Alepo Ocidental

A 5 de Dezembro, os jiadistas de Alepo-Leste dispararam sobre um hospital militar móvel que a Rússia tinha acabado de instalar em Alepo-Oeste, afim de tratar as crianças que fugiam da ditadura da Al-Qaida.

O hospital tinha sido colocado no próprio dia.

De imediato, as autoridades russas acusaram os Estados Unidos, a França e o Reino Unido de terem fornecido aos jiadistas as coordenadas do seu hospital.

Vários membros da NATO responderam acusando a Rússia de «bloquear o Conselho de Segurança da ONU» [1].

Após verificação, parece que os jiadistas acertaram directamente no hospital sem proceder aos tiros de ajuste habituais do fogo de artilharia; que eles receberam efectivamente as coordenadas do hospital sob a forma de imagem satélite; que estas imagens foram fornecidas pelo Landcom –-o Centro de Comando das Forças terrestres da OTAN, situado em Esmirna (Turquia)---.

Tal como na Líbia, onde os meios da OTAN foram utilizados por alguns Estados-membro sem autorização do Conselho do Atlântico e, portanto, em violação do Estatuto da Organização, a guerra contra a Síria é conduzida, desde o a primeiro dia, sob a coordenação da Aliança Atlântica.