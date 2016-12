Op 5 december hebben de jihadisten op een militair ziekenhuis geschoten dat Rusland juist hadden geïnstalleerd in West-Aleppo om de kinderen die de dictatuur van Al-Qaeda ontvluchtten te verzorgen.

Het ziekenhuis had men dezelfde dag ontplooid.

Onmiddellijk hebben de Russische autoriteiten de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ervan beschuldigd de coördinaten van hun ziekenhuis aan de jihadisten te hebben geleverd.

Meerdere leden van de Navo hebben geantwoord door Rusland te beschuldigen « de Veiligheidsraad van de Onu te blokkeren » [1].

Na verificatie blijkt dat de jihadisten het ziekenhuis direct hebben getroffen zonder de gewoonlijke schot afregelingen van de artillerie uit te voeren ; dat ze inderdaad de coördinaten van het ziekenhuis in de vorm van satellietbeelden hadden ontvangen ; dat deze beelden geleverd waren door LandCom — het commando centrum van de Grond Strijdmacht van de Navo, gesitueerd in Izmir in (Turkije)—.

Zoals in Libië waar de middelen van de Navo gebruikt werden door enkele lidstaten zonder toestemming van de Atlantische raad, en dus in strijd met de statuten van die Organisatie, terwijl de de oorlog tegen Syrië van de eerste dag af gevoerd is onder de coördinatie van de Atlantische alliantie.