Сеть Вольтер

Общение президента Трампа с народом

Тьерри Мейсан

Чтобы узнать новости от будущей администрации США необязательно читать New York Times , которая представляет их в обезображенном виде и предаёт анафеме всё и вся. Можно воспользоваться, например, таким интернет-сайтом, как Breitbart.com. Новый президент США избегает общения с мировыми СМИ и общается с читателями на twitter.com/realdonaldtrump.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Правила общения политиков с народом были установлены Соединёнными Штатами, где до сих пор действует пуританская идеология (политически корректное поведение, прощение ошибок после публичных извинений, вера в то, что они избраны Богом и должны поучать весь мир, превосходство БАСП над всеми другими народами, вера в то, что богатство является даром Бога для тех, кто ему служит и т.д.). Отвергая пуританскую идеологию Вашингтона и, в частности, идеологию клана г-жи Клинтон, Дональд Трамп отвергает и существовавшие до сих пор правила общения политиков с массами.

Избирательная кампания Трампа не имела ничего общего с развлекательно-политическими шоу. Тогда как его конкуренты старались появляться на сцене рядом со звёздами шоу-бизнеса и тратили на это баснословные деньги, он сфокусировался на своей единственной цели и потратил в 10 раз меньше, чем г-жа Клинтон.

Сознавая, что почти все СМИ относились к нему враждебно, он почти не давал никаких интервью и всякий раз на своих митингах не упускал случая обвинить СМИ в предвзятости. Его пресс-секретарь никогда не пыталась задобрить журналистов и привлечь их на свою сторону, напротив, она использовала оппозиционные интернет-сайты, независимо от их посещаемости, а один из таких сайтов Breitbart.com возглавлял глава его избирательной кампании.

Остриё своей избирательной кампании он направил против правящей элиты Вашингтона и при этом предоставил для избирательного штаба помещения в Trump Tower в Нью-Йорке. И он не снял в Вашингтоне помещения для своей переходной команды. Так что пока администрация Обамы управляет текущими делами из Вашингтона, будущее страны решается в Нью-Йрке.

После своего избрания он не выступил на пресс-конференции и не дал ни одного интервью. Но он обратился к народу США через Twitter и YouTube. Впервые глава государства обращается к своему народу таким способом, пренебрегая крупнейшими СМИ.

И после этого он, словно избирательная кампания не закончилась, совершает благодарственные турне и организует новые массовые митинги, о которых пресса умалчивает. В своих выступлениях он благодарит, прежде всего, избирателей из узких слоёв населения (женщины, испаноговорящие, афро-американцы и т.д.), которые голосовали за него несмотря на то, что ведущие СМИ навесили на него ярлык расиста. Его главный посыл направлен не против элит, а против способа управления, который принят в Вашингтоне, и пуританской идеологии, которую они воплощают. Наконец, он объявляет о своих решениях. В части внешней политики он заявляет о прекращении поддержки Договора о транстихоокеанском партнёрстве, направленном против Китая, попыток изменения режимов (включая Сирию), переходу везде, где это возможно, от конфронтации к сотрудничеству (включая Россию) и реформировании спецслужб, единственной задачей которых сегодня стало свержение глав государств третьего мира.

(смотреть с 46-ой минуты)

Раньше президентской прессе отводились комфортабельные помещения в Белом Доме, и она намечала темы, по которым шли дискуссии. Сегодня большинство корреспондентов Белого Дома обивают пороги Trump Tower и ждут пока Дональд соизволит спуститься вниз, прокатить одного из приглашённых в своём авто и мимоходом бросить толпе несколько слов.

Все СМИ, включая печатные, продолжают язвительно высказываться в адрес новоизбранного президента, и обвинять его в некомпетентности и экстремизме, а он и в ус не дует. Он прекрасно обходится без них и разговаривает со своим народом напрямую.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Общение президента Трампа с народом », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 15 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194527.html

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