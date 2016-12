O Catar abole a escravatura

O emirado do Catar anunciou que o seu soberano, o Emir Tamim bin Hamad al-Thani, havia revogado a Kafala, a 12 de Dezembro de 2016.

A Kafala ligava todo e qualquer trabalhador estrangeiro a um proprietário, o qual confiscava os seus documentos de identidade. Este tinha um poder total para decidir quem o empregaria e em que condições, assim como para o autorizar ou não a deixar o país.

O Direito contratual será agora aplicado. No entanto, ignora-se como os 2,1 milhões de imigrantes passarão do estatuto de escravos para o de trabalhadores. Parece que na fase actual, os senhores deverão restituir os passaportes aos seus escravos, estes poderão mudar livremente de local de trabalho, mas continuarão obrigados à autorização do seu empregador para deixar o país.

Esta decisão levará longo tempo a entrar na prática. Ela parece ter sido tomada em antecipação ao Campeonato (Copa-br) do Mundo de Futebol, programado para 2022.