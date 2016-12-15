Katar köleliği kaldırıyor

Katar Emirliği, hükümranı Emir Tamim bin Hamad el Tani’nin 12 Aralık 2016’da Kefalet’i kaldırdığını duyurdu.

Kefalet, tüm yabancı çalışanları, pasaportlarına el koyan bir mal sahibine bağlıyordu. Bu şahıs, yabancı çalışanın kime hangi koşullar altında çalıştırılacağı ve ülkeyi terk edip edemeyeceği konusunda tam yetkiliydi.

Ülkede bundan böyle sözleşme hukuku uygulanacak. Bu arada, 21 milyon göçmenin köle statüsünden emekçi statüsüne nasıl geçiş yapacaklarını henüz bilinmiyor. Öyle anlaşılıyor ki mevcut aşamada, efendilerin el koydukları pasaportları kölelerine iade etmeleri gerekecek; çalışanlar özgürce iş değiştirebilecekler ama işverenlerinden izin almadan ülkeyi terk edemeyecekler.

Bu kararın uygulanması uzun zaman alacaktır. Kararın 2022’de yapılması öngörülen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde alındığı anlaşılıyor.