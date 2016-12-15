Washington IŞİD’e yeniden Palmira’yı işgal ettirdi

IŞİD, 9 ila 12 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ani saldırı sonucunda Palmira’yı yeniden ele geçirdi.

« Suriye Muhalefetinin » « Yüksek Temsilcisi » Riyad Hicab, Halep’te « silahsız sivilleri » hedef alan Suriye « rejim » güçlerinin, « Palmira’da İslam Devleti’nin cihatçıları karşısında fareler gibi kaçtıklarını » söyledi. Ama gerçek hiç de öyle değil.

Aynı zamanda hem Rakka, hem de Musul’dan koordineli bir şekilde gelen 5 000 cihatçı, kenti savunan bin kadar Suriyeli askeri kıskaca aldılar. Suriye Arap Ordusu, geri çekilmeden önce sivilleri tahliye ve cephanesini yok edecek zamanı ancak bulabildi.

ABD Haziran 2014’te, « İpek Yolunun » vazgeçilmez aşaması Tahran ve Şam arasındaki kara bağlantısını kesmek için IŞİD’i Irak’ın Sünni kesimini işgal etmeye yöneltti. Musul’u (Irak) aldıktan sonra IŞİD, Mayıs 2015’te Palmira’ya (Suriye) uzandı. O dönem IŞİD birlikleri, onlara müdahale etmeyen ve hatta alarm bile vermeyen ABD güçlerinin gözleri önünde sınırı aşmışlardı. Bu arada Palmira Mart 2016’da kurtarıldı.

ABD güçleri, IŞİD’in Palmira’yı yeniden işgal etmesi için aynı zamanda hem Musul’dan Suriye çölü üzerinden geçen bir yol açtılar –kuşattıkları varsayılan-, hem de Rakka vilayetine yönelik bombardımanlarını durdurdular.

Halep’te yoğunlaşan Suriye Arap Ordusunun, Palmira’ya destek gönderecek zamanı olmadı ve kent, sayıları beş kat fazla olan saldırganlar karşısında kısa sürede düştü.