Voltaire İletişim Ağı

Netanyahu « iki devletli çözümü » tanıyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Binyamin Netanyahu, 60 Minutes programına verdiği bir mülakatta seçilmiş Başkan Donald Trump’tan « iki devletli çözümü » uygulamaya koymasını istedi [1].

Netanyahu bugüne kadar bu projeye karşı şiddetli bir mücadele veriyor ve tersine İsrail devletinin yayılmasını öneriyordu.

İki devletli çözüm, İsrail’in artık Filistinlilerden sorumlu tutulmaması için, Güney Afrika’daki İsrailli uzmanların Bantustanlılar deneyimi örnek alınarak Ariel Şaron tarafından tasarlanmıştı. Bu arada zaman içerisinde bu yolla savaşa son verilmesi olasılığı gören Batı solunun hedefi haline geldi.

Başbakanın tavır değişikliği, Trump’ın Arap-İsrail sorununa ilişkin temel görüşlerini açıklamasından önce gerçekleşti. Samarya Bölge Konseyinin Başkanı Yossi Dagan, Netanyahu’yu vatana ihanetle suçladı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « 60 Minutes », CBS, 11 Aralık 2016.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Netanyahu « iki devletli çözümü » tanıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194567.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

NATO'nun ifade özgürlüğüne karşı kampanyası
Fransa ve Türkiye Kürtlere karşı
Fransa ve Türkiye Kürtlere karşı
yazan Noravank Foundation (Ermenistan), Thierry Meyssan
General Flynn'a göre istihbarat reformu
Pentagon dünya turuna çıktı
Pentagon dünya turuna çıktı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
İtalyan Anayasasının savaşsever « reformuna » hayır
İtalyan Anayasasının savaşsever « reformuna » hayır
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Şam'a yönelik yeni İsrail bombardımanı
Şam’a yönelik yeni İsrail bombardımanı
Voltaire İletişim Ağı
 
Doğu Halep & Musul
Doğu Halep & Musul
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 