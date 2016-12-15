Netanyahu « iki devletli çözümü » tanıyor

Binyamin Netanyahu, 60 Minutes programına verdiği bir mülakatta seçilmiş Başkan Donald Trump’tan « iki devletli çözümü » uygulamaya koymasını istedi [1].

Netanyahu bugüne kadar bu projeye karşı şiddetli bir mücadele veriyor ve tersine İsrail devletinin yayılmasını öneriyordu.

İki devletli çözüm, İsrail’in artık Filistinlilerden sorumlu tutulmaması için, Güney Afrika’daki İsrailli uzmanların Bantustanlılar deneyimi örnek alınarak Ariel Şaron tarafından tasarlanmıştı. Bu arada zaman içerisinde bu yolla savaşa son verilmesi olasılığı gören Batı solunun hedefi haline geldi.

Başbakanın tavır değişikliği, Trump’ın Arap-İsrail sorununa ilişkin temel görüşlerini açıklamasından önce gerçekleşti. Samarya Bölge Konseyinin Başkanı Yossi Dagan, Netanyahu’yu vatana ihanetle suçladı.