Voltaire İletişim Ağı — Bu sabah Suriye Özel Kuvvetlerinin Doğu Halep’teki bir sığınakta NATO subaylarını yakalaması üzerine Güvenlik Konseyi, 16 Aralık 2016 Cuma günü evrensel saatle 17.00’de kapalı oturumda toplanacak.
Çeviri
Murat Özdemir
Voltaire İletişim Ağı — Bu sabah Suriye Özel Kuvvetlerinin Doğu Halep’teki bir sığınakta NATO subaylarını yakalaması üzerine Güvenlik Konseyi, 16 Aralık 2016 Cuma günü evrensel saatle 17.00’de kapalı oturumda toplanacak.
Çeviri
Murat Özdemir
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Kaynak : “Halep’te NATO subaylarının yakalanmasından sonra Güvenlik Konseyi kapalı oturumda toplanıyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 17 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194596.html
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