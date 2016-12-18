Suudi Arabistan Kıptilere karşı Katar’ı destekliyor

11 Aralık 2016 Pazar günü, Kahire’deki Saint-Pierre ve Saint-Paul Kiliselerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 23 kişi öldü ve elliye yakın kişi ağır yaralandı.

Mısır üç günlük ulusal yas ilan etti.

Kardeş Muhammet Mursi’nin Başkanlığında, Müslüman Kardeşler, birçok Kıpti kilisesini ve Piskoposluğunu serbestçe yağmalamış ve çeşitli linç hareketlerine girişmişti. Ama Mursi devrildiğinden beri, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, tüm Mısırlıları olduğu gibi Hıristiyanları da korumaya söz verdi.

İçişleri Bakanına göre saldırı, Müslüman Kardeşler tarafından Katar’da tasarlanarak gerçekleştirildi. IŞİD saldırıyı üstlenerek buna hemen yanıt verdi.

IŞİD’in önde gelen liderleri Müslüman Kardeşler üyesidirler. Cemaatin yöneticileri özellikle Türkiye, Katar ve Birleşik Krallık’ta yaşamaktadırlar.

15 Aralık’ta, Körfez İşbirliği Konseyi (Suudi Arabistan’ın hakimiyetinde olan kuruluş), üyelerinden birini (Katar) hedef alan suçlamalara üzüldüğünü dile getirdi.

2014 yılında, Cumhurbaşkanı el Sisi, Suudi Arabistan’a öncelinin arşivinde bulunan ve Katar’ın, Müslüman Kardeşlerin bir kesiminin yardımıyla Suudi Ailesine karşı bir darbe hazırlığı içerisinde olduğunu kanıtlayan belgeleri iletmişti. Bunun üzerine Riyad, Mısır’ı mali olarak desteklemiş ve Katar’ı işgal etmekle tehdit etmişti.