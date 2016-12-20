Убийство посла России в Анкаре

Посол России в Анкаре Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки, посвящённой тому, как русские видят Турцию. Человек [1] , который стрелял в посла (фото) успел воскликнуть: «Аллах Акбар!» и «Месть за Алеппо!», перед тем как его расстреляли полицейские и телохранители.
Посол был доставлен в больницу, но вскоре он скончался. Перевод Григорий Грабовский
Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog
[1] Как говорится на сайте агентства РИА Новости (22:09), „МИД Турции подтвердил, что убийца посла был полицейским. Он работал в службе безопасности более четырех лет.”, а покушение на посла России имело место в тот день, в котором (22:42) „Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Москву, чтобы принять участие в трехсторонних переговорах с участием глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа (...) В МИД Турции заверили, что встреча состоится, несмотря на убийство российского посла в Анкаре.” – см.: Нападение на российского посла в Анкаре. Хроника событий https://ria.ru/world/20161219/14840... (19.12.2016).