Убийство посла России в Анкаре

Посол России в Анкаре Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки, посвящённой тому, как русские видят Турцию. Человек [1] , который стрелял в посла (фото) успел воскликнуть: «Аллах Акбар!» и «Месть за Алеппо!», перед тем как его расстреляли полицейские и телохранители.

Посол был доставлен в больницу, но вскоре он скончался. Перевод Григорий Грабовский