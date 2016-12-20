Сеть Вольтер

Убийство посла России в Анкаре

Сеть Вольтер
+

Посол России в Анкаре Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки, посвящённой тому, как русские видят Турцию. Человек [1] , который стрелял в посла (фото) успел воскликнуть: «Аллах Акбар!» и «Месть за Алеппо!», перед тем как его расстреляли полицейские и телохранители.

Посол был доставлен в больницу, но вскоре он скончался. Перевод Григорий Грабовский

JPEG - 28.5 kb

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] Как говорится на сайте агентства РИА Новости (22:09), „МИД Турции подтвердил, что убийца посла был полицейским. Он работал в службе безопасности более четырех лет.”, а покушение на посла России имело место в тот день, в котором (22:42) „Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Москву, чтобы принять участие в трехсторонних переговорах с участием глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа (...) В МИД Турции заверили, что встреча состоится, несмотря на убийство российского посла в Анкаре.” – см.: Нападение на российского посла в Анкаре. Хроника событий https://ria.ru/world/20161219/14840... (19.12.2016).

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

В Москве найдено тело российского дипломата высокого уровня
В Москве найдено тело российского дипломата высокого уровня
 
Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта
Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта
 
России Нажмите на консультации по телефону Лавров-Эро
России Нажмите на консультации по телефону Лавров-Эро
 
Россия, Китай и Саудовская Аравия ставят под угрозу гегемонию доллара
Россия, Китай и Саудовская Аравия ставят под угрозу гегемонию доллара
 

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Убийство посла России в Анкаре », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 20 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194658.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Синдром Восточного Алеппо
Общение президента Трампа с народом
Шанхайская организация сотрудничества встает во главе великих преобразований в Евразии
Кампания НАТО против свободы слова
Кампания НАТО против свободы слова
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Франция и Турция против курдов
Франция и Турция против курдов
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Майкл Флинн и ислам
Майкл Флинн и ислам
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
В Турции не вторгаться в Ирак, но спасает ее
В Турции не вторгаться в Ирак, но спасает ее
Feridun H. Sinirlioğlu, Сеть Вольтер
 