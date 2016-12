Zabójstwo ambasadora Rosji w Ankarze

Ambasador Rosji w Ankarze Andrzej Karłow został zabity 19 grudnia podczas otwarcia wystawy poświęconej postrzeganiu Turcji przez Rosjan.

Człowiek [1] , który strzelał do ambasadora (foto) zdążył zawołać: „Allach Akbar!” i „Zemsta za Aleppo!”, zanim zastrzelili go policjanci i ochroniarze. Ambasador został przewieziony do szpitala, ale wkrótce zmarł.