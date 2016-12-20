مصرع دبلوماسي روسي رفيع المستوى باطلاق النار في موسكو

تم العثور على دبلوماسي روسي رفيع المستوى مقتولا باطلاق الرصاص في الرأس صباح اليوم، 20 ديسمبر 2016، في شقته بموسكو

وفقا للنتائج الأولية للشرطة، ثمة ترجيح للانتحار أكثر من القتل

ولكن نظرا لاغتيال السفير الروسي في أنقرة أمس الاثنين، [1] ومحاولات رعاة الحرب ضد سوريا تخريب الاجتماع المزمع عقده اليوم الثلاثاء في موسكو، بين وزراء خارجية ايران، وروسيا، وتركيا [2]، تم اتخاذ اجراءات أمنية خاصة