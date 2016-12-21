Voltaire İletişim Ağı

Avrupa Birliği Rusya’ya karşı yürüttüğü ekonomik savaşın süresini alt ay daha uzattı

Voltaire İletişim Ağı
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Konseyi 19 Aralık 2016’da, Rusya Federasyonuna karşı uyguladığı « ekonomik yaptırımları » altı aylığına uzatma kararı aldı.

Tek yanlı ekonomik yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ediyor ve uluslararası hukuka aykırı. Hıristiyan Kiliseleri tarafından –her koşulda- mahkum edilen Ortaçağa ait kuşatma ilkesini yinelemektedirler. Bugün Batılılar tarafından yöneticiler üzerinde baskı aracı olarak gösterilseler de, gerçekte en yoksul halkların acı çekmesinden başka bir işe yaramamaktadırlar.

Konsey aldığı kararı, Minsk mutabakatının topyekun uygulanmamasıyla, Ukrayna Devlet Başkanının kamuoyunun önünde bunları hiçbir zaman uygulamayacağını söylemesine rağmen bundan Rusya’yı sorumlu tutarak meşrulaştırmaktadır.

Konsey geçmişte de ABD tarafından Kiev’de düzenlenen darbeye Kırım’ın gösterdiği tepkiden dolayı Rusya’yı sorumlu tutmuştu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Avrupa Birliği Rusya’ya karşı yürüttüğü ekonomik savaşın süresini alt ay daha uzattı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 21 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194681.html

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