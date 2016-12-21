В Москве найдено тело российского дипломата высокого уровня

Тело российского дипломата высокого уровня с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его квартире в Москве 19 декабря 2016 года.

В соответствии с первыми данными, собранными полицией, это может быть как самоубийство, так и убийство.

Принимая во внимание то, что насильственная смерть этого русского дипломата наступила в течение нескольких часов после убийства посла Российской Федерации в Анкаре [1] и в контексте попыток сторонников войны против Сирии, которые пытались саботировать запланированную на этот день в Москве встречу министров иностранных дел Ирана, России и Турции [2], российские власти приняли особые меры безопасности.