В Москве найдено тело российского дипломата высокого уровня

Тело российского дипломата высокого уровня с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его квартире в Москве 19 декабря 2016 года.
В соответствии с первыми данными, собранными полицией, это может быть как самоубийство, так и убийство.
Принимая во внимание то, что насильственная смерть этого русского дипломата наступила в течение нескольких часов после убийства посла Российской Федерации в Анкаре [1] и в контексте попыток сторонников войны против Сирии, которые пытались саботировать запланированную на этот день в Москве встречу министров иностранных дел Ирана, России и Турции [2], российские власти приняли особые меры безопасности.
Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog
Сообщение МИД России от 20.12.2016 г.
«О гибели сотрудника Министерства иностранных дел России П. П. Польшикова
Сообщение для СМИ
19 декабря в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД Петр Петрович Польшиков. Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего.
Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким П. П. Польшикова.»
[1] « Убийство посла России в Анкаре », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 20 декабря 2016.
[2] “NATO Crisis”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 19 December 2016.