Rusya güvenlik önlemlerini arttırıyor

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’daki Büyükelçisinin ve Moskova’da bir üst düzey diplomatın ölümünden sonra, Rus istihbarat servislerinden hem ülke içerisindeki, hem de yurtdışındaki kurumlarının güvenliklerinin arttırılmasını istedi. Özellikle de Vladimir Putin’in Cuma günü yapılması planlanan yıllık basın toplantısının güvenliği için çok özel önlemler alındı.

Ankara, Türklerin uygulamasına aykırı bir şekilde, Rus Büyükelçinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın bir Rus-Türk ortak komisyonu tarafından yürütülmesini kabul etti. Rusya, Türkiye’ye acilen 18 uzman gönderdi.

Türk basınına göre katil Mevlüt Mert Altıntaş, son aylarda 8 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinde yer almış.

Türk Polisi, katilin yakını 13 kişiyi gözaltına aldı ve halen sorgulamaya devam ediyor.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na göre, operasyon Fethullah Gülen (İslamcı vaiz ve ABD’ye sığınmış CİA ajanı) tarafından tertiplendi. Bu arada Kremlin’e göre, saldırı konusunda bir sonuca varmak için henüz çok erken. Saldırı daha sonra El Kaide’nin Suriye kolu tarafından üstlenildi. SITE Intelligence Group’a göre, El Kaide daha önce Rus diplomatik hedeflerine ilişkin bir liste yayınlamıştı.

Rus Dışişleri Bakanlığında Latin Amerika Bürosu Müdürü Peter Polşikov’un ölümüne ilişkin ise herhangi bir bilgi yayınlanmadı. Bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.

İran, Rus ve Türk Dışişleri Bakanları arasındaki toplantı 20 Aralık’ta Moskova’da başarıyla gerçekleştirildi [1].

New York Daily News kapaktaki manşetini “Katiller” şeklinde çoğul olarak atarak, Büyükelçinin katiline değil ama Suriye’deki ölümlerin sorumlusu olarak suçladığı Devlet Başkanları Putin ve Esad’a göndermede bulundu. Gersh Kuntzman yazdığı başmakalede, « çılgın Esad’ın yüz binlerce sivili öldürmesine » yardım eden büyükelçinin öldürülmesini kutluyor. Gazeteci bu cinayeti, 1938 yılında bir Yahudi öğrencinin Paris’teki Nazi büyükelçisini öldürmesiyle karşılaştırıyor [2]. ABD’nin en çok dağıtılan 4ncü gazetesi, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansının eski Başkanı Mortimer Zuckerman’ın mülkiyetinde.

Andrey Karlov’un naşı Moskova’ya gönderildi (fotoğraf). Büyükelçi için, dostu Devlet Başkanı Putin’in de katılımıyla ulusal cenaze töreni düzenlenecek.