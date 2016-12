O Ministério Egípcio do Interior confirmou a prisão do Sahar M. Aa., (44 anos), Sayyaf A.I. (22 anos), Mohammad H.M., Mustafa A. M (25 anos), e do fotógrafo Mustafa A. Aa. (21 anos) quando eles realizavam fotos destinadas a ser postadas no Facebook.

Ambas as crianças de Sahar, ensanguentadas, desempenhavam o papel de crianças de Alepo supostamente feridas por bombardeamentos russos.

O grupo tinha já postado uma enorme quantidade de falsas imagens de Alepo no écran.